Т-банк выпустил ЦФА со страховой защитой выплат по дебиторской задолженности
Т-банк разместил цифровые финансовые активы (ЦФА), обеспеченные дебиторской задолженностью, риски по которой застрахованы. Об этом сообщил представитель кредитной организации.
Доходность у этих ЦФА – 18,5% годовых, срок обращения составит девять месяцев. Они выпускаются объемом в 157,28 млн руб. Выплаты по размещению будут единовременные, они дополнительно защищены страховой компанией с рейтингом ruAAA. Все заявки на выпуск были удовлетворены досрочно, отметили в Т-банке.
Выпуск состоялся на ЦФА-платформе «Атомайз». Он обеспечен застрахованной дебиторской задолженностью Пуровского нефтеперерабатывающего завода, отметили в Т-банке. При наступлении страхового случая инвесторы получат выплаты в полном объеме и по основному долгу, и по начисленным процентам. Инструмент за счет страхования риска неплатежа становится доступным для различных отраслей, включая нефтехимию, металлургию и торговлю товарами народного потребления.
ЦФА – это финансовые права в цифровом формате. Для физических лиц это новый способ инвестирования, а для компаний-эмитентов – инструмент привлечения финансирования. При покупке ЦФА инвестор предоставляет средства эмитенту, а тот обязуется вернуть номинал и выплатить доход по графику. Условия выпуска исполняются автоматически с помощью смарт-контрактов, данные хранятся в защищенных реестрах.