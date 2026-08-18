Т-банк выпустил ЦФА со страховой защитой выплат по дебиторской задолженности

Доходность у этих ЦФА – 18,5% годовых, срок обращения составит девять месяцев. Они выпускаются объемом в 157,28 млн руб. Выплаты по размещению будут единовременные, они дополнительно защищены страховой компанией с рейтингом ruAAA. Все заявки на выпуск были удовлетворены досрочно, отметили в Т-банке.