Российский рынок акций не готов продолжить уверенный рост
По состоянию на 12:00 мск 19 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,17% и составил 2151,78. Индекс РТС вырос на 0,17% и составил 795,94.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Группа Астра» – 207,95 руб. (+7,67%)
«Циан» – 659 руб. (+2,78%)
«Фосагро» – 5 413 руб. (+1,61%)
«Юнипро» – 1,01 руб. (+1,31%)
Группа «Позитив» – 948 руб. (+0,62%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 25,95 млрд руб.