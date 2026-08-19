«Антерра» допустила технические дефолты по двум выпускам облигаций

«Антерра» сообщила, что с 31 июля все счета компании арестованы в рамках судебного разбирательства с одним из контрагентов. Компания заверила, что ведет активную работу по урегулированию спора. Первое судебное заседание назначено на октябрь. «Антерра» рассчитывает, что арест с денежных средств будет снят в течение 10 дней.