«Антерра» допустила технические дефолты по двум выпускам облигаций
ООО «Антерра», управляющее отелями под брендом Green Flow, допустило технические дефолты по выплате девятого купона облигаций серии БО-02 на сумму 12,5 млн руб. и седьмого купона облигаций серии БО-03 на 26,2 млн руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Оба выпуска трехлетние с ежеквартальной выплатой. Компания должна была выплатить купоны до 18 августа. Причиной неисполнения обязательств названо отсутствие денежных средств в связи с арестом расчетных счетов эмитента в рамках судебного разбирательства.
«Антерра» сообщила, что с 31 июля все счета компании арестованы в рамках судебного разбирательства с одним из контрагентов. Компания заверила, что ведет активную работу по урегулированию спора. Первое судебное заседание назначено на октябрь. «Антерра» рассчитывает, что арест с денежных средств будет снят в течение 10 дней.
12 декабря Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг ООО «Антерра» до уровня B-(ru) по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз «стабильный».