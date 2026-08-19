Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFKS8,109-2,54%CNY Бирж.12,645+0,41%IMOEX2 142,08-0,28%RTSI792,33-0,28%RGBI113,38-0,3%RGBITR766,85-0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Антерра» допустила технические дефолты по двум выпускам облигаций

Наталья Захарова

ООО «Антерра», управляющее отелями под брендом Green Flow, допустило технические дефолты по выплате девятого купона облигаций серии БО-02 на сумму 12,5 млн руб. и седьмого купона облигаций серии БО-03 на 26,2 млн руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Оба выпуска трехлетние с ежеквартальной выплатой. Компания должна была выплатить купоны до 18 августа. Причиной неисполнения обязательств названо отсутствие денежных средств в связи с арестом расчетных счетов эмитента в рамках судебного разбирательства.

«Антерра» сообщила, что с 31 июля все счета компании арестованы в рамках судебного разбирательства с одним из контрагентов. Компания заверила, что ведет активную работу по урегулированию спора. Первое судебное заседание назначено на октябрь. «Антерра» рассчитывает, что арест с денежных средств будет снят в течение 10 дней.

12 декабря Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг ООО «Антерра» до уровня B-(ru) по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз «стабильный».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь