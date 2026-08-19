Новак: кабмин работает над привлечением инвестиций на фондовый рынок
Правительство России создает условия для привлечения дополнительных инвестиций граждан на фондовый рынок и увеличения числа корпоративных размещений. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Отдельной задачей является привлечение дополнительных инвестиций на фондовый рынок», – сказал он.
По словам Новака, в рамках этой работы правительство в 2026 г. подготовило и внесло в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе. Документ уже принят в первом чтении.
19 августа президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе него глава государства сообщил, что прирост ВВП России в 2026 г. составляет около 1%, назвав экономическую динамику скромной, но позитивной.
По словам Путина, на темпах роста экономики сказываются в том числе внешнее давление и атаки на промышленные и инфраструктурные объекты. Президент отметил, что критических последствий для экономики они не имеют, однако наносят вред.