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Главная / Инвестиции /

Новак: кабмин работает над привлечением инвестиций на фондовый рынок

Елена Вострикова

Правительство России создает условия для привлечения дополнительных инвестиций граждан на фондовый рынок и увеличения числа корпоративных размещений. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Отдельной задачей является привлечение дополнительных инвестиций на фондовый рынок», – сказал он.

По словам Новака, в рамках этой работы правительство в 2026 г. подготовило и внесло в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе. Документ уже принят в первом чтении.

19 августа президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе него глава государства сообщил, что прирост ВВП России в 2026 г. составляет около 1%, назвав экономическую динамику скромной, но позитивной.

По словам Путина, на темпах роста экономики сказываются в том числе внешнее давление и атаки на промышленные и инфраструктурные объекты. Президент отметил, что критических последствий для экономики они не имеют, однако наносят вред.

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