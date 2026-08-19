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Главная / Инвестиции /

«Русгидро» зафиксировало объем размещения флоатера на уровне 60 млрд рублей

Наталья Захарова

ПАО «Русгидро» зафиксировало объем размещения облигаций с плавающей процентной ставкой купона серии БО-002Р-14 на уровне 60 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 19 августа. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не более 160 базисных пунктов, снизившись в финале до 135 б. п. Техническое размещение пройдет 24 августа.

Ежемесячный купон по флоатеру будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ и надбавки.

Выручка «Русгидро» за первое полугодие 2026 г. составила 165,76 млрд руб. – больше на 18,7% год к году. Чистая прибыль выросла на 48,40 млрд руб., что больше год к году на 62,8%. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций выросло до -121,19 млрд руб. с -90,87 млрд руб. за первое полугодие 2025 г.

15 сентября рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Русгидро» на уровне ААА(RU), прогноз «стабильный». Облигации компании имеют такой же рейтинг.

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