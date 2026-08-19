«Русгидро» зафиксировало объем размещения флоатера на уровне 60 млрд рублей

Выручка «Русгидро» за первое полугодие 2026 г. составила 165,76 млрд руб. – больше на 18,7% год к году. Чистая прибыль выросла на 48,40 млрд руб., что больше год к году на 62,8%. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций выросло до -121,19 млрд руб. с -90,87 млрд руб. за первое полугодие 2025 г.