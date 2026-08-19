Российский рынок акций завершает день уверенным ростом
По состоянию на 18:40 мск 19 августа индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,29% и составил 2 175,79. Индекс РТС вырос на 1,33% и составил 805,15.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Группа Астра» – 205,45 руб. (+6,29%)
ММК – 21,39 руб. (+4,51%)
«Норникель» – 122,28 руб. (+4,12%)
«Юнайтед медикал груп» – 638,60 руб. (+3,74%)
«Полюс» – 1156,40 руб. (+3,50%)
В аутсайдерах торгов оказались:
МКБ – 13,21 руб. (-7,62%)
«Совкомфлот» – 73,94 руб. (-1,77%)
«Ренессанс страхование» – 71,76 руб. (-1,51%)
X5 – 1 965 руб. (-1,45%)
«Транснефть» ап – 1023,80 руб. (-1,16%)
Общий объем торгов составил 67,22 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
ГК «Самолет» – 6,45 млрд руб. (цена 374 руб.)
«Полюс» – 4,89 млрд руб. (цена 1156,40 руб.)
Сбербанк ао – 4,20 млрд руб. (цена 277,34 руб.)
«Группа Астра» – 3,96 млрд руб. (цена 205,45 руб.)
«Т-Технологии» – 3,83 млрд руб. (цена 261,30 руб.)