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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершает день уверенным ростом

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 19 августа индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,29% и составил 2 175,79. Индекс РТС вырос на 1,33% и составил 805,15.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 67,22 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • ГК «Самолет» – 6,45 млрд руб. (цена 374 руб.)

  • «Полюс» – 4,89 млрд руб. (цена 1156,40 руб.)

  • Сбербанк ао – 4,20 млрд руб. (цена 277,34 руб.)

  • «Группа Астра» – 3,96 млрд руб. (цена 205,45 руб.)

  • «Т-Технологии» – 3,83 млрд руб. (цена 261,30 руб.)

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