«Европлан» нарастил чистую прибыль на 129% год к году

Чистый процентный доход снизился на 32% год к году и составил 8,1 млрд руб., а чистый непроцентный доход – на 6% до 7,9 млрд руб. Лизинговый портфель составил 139,5 млрд руб., что на 17% меньше, чем за первое полугодие 2026 г. Доля возвращенных предметов лизинга составила 6,8% валюты баланса.