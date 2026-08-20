«Европлан» нарастил чистую прибыль на 129% год к году
Чистая прибыль автолизинга «Европлан» (входит в группу Альфа-банка) по МСФО за первое полугодие 2026 г. составила 4,3 млрд руб., что на 129% больше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Чистый процентный доход снизился на 32% год к году и составил 8,1 млрд руб., а чистый непроцентный доход – на 6% до 7,9 млрд руб. Лизинговый портфель составил 139,5 млрд руб., что на 17% меньше, чем за первое полугодие 2026 г. Доля возвращенных предметов лизинга составила 6,8% валюты баланса.
Рентабельность капитала (RОETTM) у «Европлана» составила 16,2%. Ожидаемая стоимость риска (CoRTTM) снизилась до 6,4% и по-прежнему покрывается чистой процентной маржой в размере 9,6%.
За отчетный период «Европлан» закупил и передал в лизинг около 14 000 единиц автотранспорта и техники на сумму 49,1 млрд руб. с НДС. Общее число сделок компании – более 730 000, а общее число клиентов – около 175 000, на отчетную дату в лизинге находится более 96 000 автомобилей и техники.
22 апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «ЛК «Европлан» на уровне ruАА, прогноз по рейтингу «стабильный». Также облигациям компании присвоен рейтинг ruАА. 26 июня такой же рейтинг дало агентство АКРА.