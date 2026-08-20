Курс юаня на Мосбирже опустился ниже официального
Юань снижается на Московской бирже. При открытии торгов стоимость китайской валюты составила 12,37 руб.
К 10:32 мск курс юаня поднялся до 12,44 руб., но не догнал официальный. Разница с курсом от Банка России составляет 0,19 руб. Официальный курс юаня от ЦБ на 20 августа – 12,63 руб.
Китайский юань на Forex стоит 12,45 руб. Разница с ценой на момент закрытия торгов составила 0,18 руб. (-1,39%).
6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Одним из факторов ослабления рубля мог стать локальный дефицит валютной ликвидности, считает руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. Спрос на юани на российском рынке превысил предложение. Дисбаланс может быть связан с инфраструктурными факторами, в том числе сложностями при переводе валюты в российский контур, но такие затруднения временны, отмечает эксперт.