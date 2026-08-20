Курс юаня на Мосбирже опустился ниже официального

6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Одним из факторов ослабления рубля мог стать локальный дефицит валютной ликвидности, считает руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. Спрос на юани на российском рынке превысил предложение. Дисбаланс может быть связан с инфраструктурными факторами, в том числе сложностями при переводе валюты в российский контур, но такие затруднения временны, отмечает эксперт.