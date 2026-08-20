«Россети» проведут сбор заявок на «зеленый» флоатер от 20 млрд рублей

Выручка «Россетей» за полгода составила 196,8 млрд руб., что на 12% больше год к году. Чистая прибыль вышла на 64,7 млрд руб. Разница с результатом за первое полугодие 2025 г. составила -19%. Заметно выросла статья «Прочие расходы» – в 2,7 раза до 54 млрд руб.