«Россети» проведут сбор заявок на «зеленый» флоатер от 20 млрд рублей
Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составляет до 160 б. п. Бонды будут иметь амортизационную структуру погашения. В дату выплаты 36-го купона – 10% от номинала, 48-го купона – 15%, 60-го купона – 20%, 72-го купона – 25%, 84-го купона – 30%.
Техническое размещение запланировано на 26 августа. Организаторами указаны Газпромбанк, ВБРР, «Велес капитал», МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк и Т-банк.
19 августа Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО «Россети» рейтинг на уровне ESG‑2 (AA+) со «стабильным» прогнозом.
Выручка «Россетей» за полгода составила 196,8 млрд руб., что на 12% больше год к году. Чистая прибыль вышла на 64,7 млрд руб. Разница с результатом за первое полугодие 2025 г. составила -19%. Заметно выросла статья «Прочие расходы» – в 2,7 раза до 54 млрд руб.