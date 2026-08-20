Цена акций «Полюса» на Мосбирже упала на 4%
По состоянию на 14:04 мск 20 августа цена акций «Полюса» снизилась на 4,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1148,40 руб. Объем торгов составил 3,17 млрд руб.
На закрытие торгов 19 августа цена акций «Полюса» составила 1162 руб., оборот торгов достиг 6,79 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Полюса» снизилась на 46,6%.
«Полюс» – крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний, которая ведет свою историю с 1980 г. Занимает второе место в мире по доказанным и вероятным запасам золота, которые составляют 105 млн унций. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и Хабаровском крае. Около 46% компании прежний ключевой владелец Саид Керимов передал в 2022 г. Фонду поддержки исламских организаций, в свободном обращении на начало 2026 г. было 22% акций.