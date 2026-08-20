ЦБ: в России введут экзамен на статус квалинвестора
В России появится специальный экзамен на статус квалифицированного инвестора. Об этом в пресс-релизе сообщил Центробанк.
«Прохождение специального экзамена сделает доступнее и осмысленнее путь к статусу „квала». Его можно будет получить не за счет крупной суммы на счетах или высокого дохода, а за счет собственных знаний», – отметил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
Как уточнил регулятор, успешное прохождение экзамена подтверждается сертификатом «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или Инвестиционным сертификатом Мосбиржи. Кроме того, допускаются сертификаты финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка.
Если у вкладчика есть один из подобных документов, то брокер или управляющая компания могут признать его квалинвестором, другим требованиям соответствовать не нужно. Новые правила вступают в силу с 31 августа.
Также регулятор напомнил, что статус «квал» можно получить и по другим основаниям. К примеру, достаточный доход за последние два года или размер имущества, опыт работы в организации на рынке ценных бумаг или опыт самостоятельного инвестирования, а также профильное образование.
В 2025 г. ЦБ сохранил тест для снижения ценза при получении статуса квалинвестора. Как отметили в регуляторе, вопросы «усложненного теста» должна разработать в своих базовых стандартах Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).