Цена расписок «О'кей» на Мосбирже выросла на 9,3%
По состоянию на 12:28 мск 21 августа цена расписок «О'кей» выросла на 9,27% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 41,33 руб. Объем торгов составил 462 130 руб.
На закрытие торгов 20 августа цена расписок «О'кей» составила 40,50 руб., оборот торгов достиг 1,81 млн руб.
За последние 12 месяцев цена расписок «О'кей» выросла на 41,4%.
Ранее компания сообщила, что выручка группы «О`кей» по МСФО в первом полугодии 2026 г. выросла на 10,4% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 43,3 млрд руб. Чистая прибыль ритейлера в январе – июне увеличилась на 17,3% год к году до 1,2 млрд руб.
ООО «О`кей» – одна из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания. Первый гипермаркет сети был открыт в 2002 г. в Санкт-Петербурге. К концу 2025 г. она насчитывала более 300 магазинов, включая 76 гипермаркетов под брендом «O'кей» и 227 дискаунтеров под брендом «ДА!». В 2024 г. акционеры люксембургской O’Key Group S.A. объявили о передаче сети российскому менеджменту.