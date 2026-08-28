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Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже упала на 3,4%

Ведомости

По состоянию на 15:50 мск 28 августа цена акций ГК «Самолет» снизилась на 3,41% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 345,6 руб. Объем торгов составил 3,8 млрд руб.

Ранее компания сообщила о том, что чистый убыток группы по МСФО за первое полугодие составил 22,29 млрд руб. против 1,84 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода в прошлом году. Выручка девелопера упала на 31,3% до 117,45 млрд руб., а валовая прибыль снизилась на 36,4% до 41,43 млрд руб.

На закрытие торгов 27 августа цена акций ГК «Самолет» составила 353,40 руб., оборот торгов достиг 4,13 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 70,6%.

Группа компаний «Самолет» (ГК «Самолет») – один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 российских городах. Всего компания построила свыше 400 домов. Также возводит социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.

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