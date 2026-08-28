Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже упала на 3,4%

Ранее компания сообщила о том, что чистый убыток группы по МСФО за первое полугодие составил 22,29 млрд руб. против 1,84 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода в прошлом году. Выручка девелопера упала на 31,3% до 117,45 млрд руб., а валовая прибыль снизилась на 36,4% до 41,43 млрд руб.