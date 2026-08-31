Скорректированная прибыль «Аэрофлота» за полгода составила 0,5 млрд рублей
Скорректированная чистая прибыль ПАО «Аэрофлот» за первые шесть месяцев 2026 г. составила 0,5 млрд руб. после 4,3 млрд руб., полученных по итогам аналогичного периода в 2025 г. Финансовый результат авиакомпания опубликовала на своем сайте.
Объем выручки увеличился на 3,6% до 429,8 млрд руб. Отдельно уменьшилась выручка от чартерных (-15,7%) и грузовых (-1,9%) перевозок – до 1,7 млрд руб. и 14,8 млрд руб. соответственно. От пассажирских и регулярных перевозок показатель вырос до 404,6 млрд руб. (+3,6%) и 402,9 млрд руб. (+3,7%) соответственно. Прочая выручка увеличилась на 13,3% до 10,3 млрд руб.
Скорректированный показатель EBITDA составил 83,1 млрд руб. (+0,4%), а рентабельность по EBITDA – 19,3% (-0,6 п. п.). Операционные расходы выросли на 21,6% за полгода – до 403,8 млрд руб. Финансовые доходы снизились на 87,5% до 5,7 млрд руб., а расходы повысились на 13,1% до 32,4 млрд руб.
Чистый долг «Аэрофлота» на 30 июля составил 511,5 млрд руб. Показатель снизился на 4,5%. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций составил 63,2 млрд руб., снизившись на 14,5% по сравнению с показателем на 31 декабря прошлого года.
10 июня АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Аэрофлота» на уровне АА(RU) со «стабильным» прогнозом. Финансовый профиль учитывает очень высокую оценку размера авиакомпании, высокую рентабельность, среднюю оценку долговой нагрузки при среднем уровне покрытия процентных расходов, среднюю оценку денежного потока и высокие показатели ликвидности.