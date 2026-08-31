Скорректированная прибыль «Аэрофлота» за полгода составила 0,5 млрд рублей

Объем выручки увеличился на 3,6% до 429,8 млрд руб. Отдельно уменьшилась выручка от чартерных (-15,7%) и грузовых (-1,9%) перевозок – до 1,7 млрд руб. и 14,8 млрд руб. соответственно. От пассажирских и регулярных перевозок показатель вырос до 404,6 млрд руб. (+3,6%) и 402,9 млрд руб. (+3,7%) соответственно. Прочая выручка увеличилась на 13,3% до 10,3 млрд руб.