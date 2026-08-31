Убыток группы «Аренадата» за полгода снизился почти в три раза
Убыток ПАО «Группа аренадата» (Arenadata) за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО снизился в 2,7 раза и составил 347,02 млн руб. Отчет опубликован на сайте компании.
Выручка увеличилась на 85,9% и достигла 2,52 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 66% до 1,96 млрд руб. Операционный убыток сократился в 2,2 раза до 557,67 млн руб.
Отрицательный чистый долг на 30 июня составил 1,57 млрд руб. против 2,84 млрд руб. на 31 декабря 2025 г. Показатель OIBDA составил -438,63 млн руб., а скорректированный – -409,38 млн руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA равно -0,4.
Акции группы после публикации отчетности выросли на 3%. По состоянию на 11:35 мск они торгуются по 85,2 руб.
Arenadata – российский разработчик программного обеспечения на рынке систем управления и обработки данных. В октябре 2024 г. компания провела первичное публичное размещение (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Цена размещения акций разработчика была определена в 95 руб. за бумагу.