Убыток группы «Аренадата» за полгода снизился почти в три раза

Arenadata – российский разработчик программного обеспечения на рынке систем управления и обработки данных. В октябре 2024 г. компания провела первичное публичное размещение (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Цена размещения акций разработчика была определена в 95 руб. за бумагу.