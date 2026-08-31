Выручка «Звезды» за полгода снизилась в 2,5 раза
Выручка ПАО «Звезда» за полгода по МСФО составила 596,87 млн руб., что в 2,5 раза меньше результата за аналогичный период прошлого года. Отчет компании опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Чистый убыток составил 417,42 млн руб. – на 27,9% меньше год к году. Валовая прибыль при этом снизилась в 3,9 раза до 46,58 млн руб. Себестоимость упала на 95,8% до 550,29 млн руб.
Задолженность компании по кредитам и займам на 30 июня составила 4,69 млрд руб. На 1 января сумма составляла 4,75 млрд руб. Кредиторская задолженность составила 9,98 млрд руб.
«Звезда» не выплачивает дивиденды с 2015 г. Тогда компания начислила выплаты по итогам 2014 г. в размере около 0,01 руб.
ПАО «Звезда» – это машиностроительное предприятие из Санкт-Петербурга, которое производит дизельные двигатели, редукторы и электростанции.