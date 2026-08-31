Прибыль «ВСМПО-Ависма» за полгода выросла в 3,8 раза

Выручка снизилась на 24,3% до 37,36 млрд. Валовая прибыль сократилась почти в два раза – до 6,16 млрд руб. В «прочих доходах» за первые шесть месяцев 2026 г. указана сумма в 23,83 млрд руб. В столбце за 2025 г. по этой статье прочерк.