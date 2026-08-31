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Прибыль «ВСМПО-Ависма» за полгода выросла в 3,8 раза

Ведомости

Прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» за полгода по МСФО составила 9,23 млрд руб., что в 3,8 раза больше год к году. Финансовый отчет опубликован на ленте раскрытия корпоративной информации.

Выручка снизилась на 24,3% до 37,36 млрд. Валовая прибыль сократилась почти в два раза – до 6,16 млрд руб. В «прочих доходах» за первые шесть месяцев 2026 г. указана сумма в 23,83 млрд руб. В столбце за 2025 г. по этой статье прочерк.

Чистый долг на 30 июня составил 19,85 млрд руб., что год к году меньше на 17%. Скорректированный чистый долг равен 4,9 млрд руб. (-53,6%).

«ВСМПО-Ависма» – крупнейший в мире производитель титана полного технологического цикла. Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

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