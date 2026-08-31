Убыток ОАК за полгода вырос на 34%

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – это крупная российская компания, которая объединяет ведущие предприятия по разработке и производству самолетов. Корпорация создана в 2006 г. и входит в состав государственной корпорации «Ростех». Она объединяет более 30 предприятий российского авиапромышленного комплекса и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и МС-21. Корпорация входит в перечень стратегических организаций.