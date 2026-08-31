Убыток ОАК за полгода вырос на 34%
Убыток ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация) за полгода по МСФО вырос до 21,29 млрд руб. Разница год к году составила 34%. Финансовый отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Компания нарастила выручку на 8% до 298,35 млрд руб. Валовая прибыль выросла до 51,58 млрд руб. (+16%). Себестоимость составила 246,77 млрд руб. (+6%).
Краткосрочных обязательств у ОАК насчитывается на сумму 1,7 трлн руб., а долгосрочных – 732 млрд руб.
Чистый убыток ОАК в 2025 г. составил 24,2 млрд руб. Годом ранее он составлял 18,6 млрд руб.
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – это крупная российская компания, которая объединяет ведущие предприятия по разработке и производству самолетов. Корпорация создана в 2006 г. и входит в состав государственной корпорации «Ростех». Она объединяет более 30 предприятий российского авиапромышленного комплекса и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и МС-21. Корпорация входит в перечень стратегических организаций.