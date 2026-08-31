Цена акций «Норникеля» на Мосбирже выросла на 7,1%

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ГМК «Норильский никель») – один из ведущих в мире производителей цветных металлов, который ведет историю с 1935 г. с момента запуска Норильского горно-металлургического комбината. Норникель выпускает 40% мирового производства палладия (1-е место в мире), 16% никеля (2-е место), 11% платины (4-е место), а также кобальт, медь, золото и прочие цветные металлы. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Президентом и одним из ключевых акционеров является Владимир Потанин, который на начало 2026 г. контролировал через холдинг «Интеррос» 33,5% акций, еще 26,4% за МКПАО «Эн+ груп», в свободном обращении на начало 2026 г. было 33% акций.