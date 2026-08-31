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Главная / Инвестиции /

«Цифра брокер» упростил перевод ценных бумаг между депозитариями

Сергей Пахомов

Компания «Цифра брокер» подключилась к сервису «МОЕХ МОСТ для M2M», который позволяет физлицам упростить перевод ценных бумаг между собственными счетами в разных депозитариях. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на сайте.

После подключения M2M в поручении на списание необходимо указать наименование переводимых ценных бумаг, их количество и наименование принимающего депозитария.

Упрощенный порядок распространяется на ряд российских финансовых инструментов. В их числе акции российских эмитентов, облигации, выпущенные на территории РФ, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляют российские управляющие компании.

«Цифра брокер» – это российская инвестиционная и брокерская компания. Она предоставляет частным и институциональным инвесторам доступ к торгам на российских и международных биржах, а также ряд других финансовых услуг.

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