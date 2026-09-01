Цена акций «Инкаба» на Мосбирже выросла на 5,6%
По состоянию на 08:55 мск 1 сентября цена акций «Инкаба» выросла на 5,59% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 63,92 руб. Объем торгов составил 1,25 млн руб.
Ранее компания объявила, что консолидированная чистая прибыль за шесть месяцев 2026 г. вышла на исторический максимум — 298,4 млн руб. За аналогичный периоад 2025 г. «Инкаб» зафиксировал убыток в размере 238 млн руб. Рентабельность также вышла на максимальный уровень за всю историю компании.
На закрытие торгов 31 августа цена акций «Инкаба» составила 63,92 руб., оборот торгов достиг 1,26 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Инкаба» снизилась на 34,8%.
«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрел 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.