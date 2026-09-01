Цена акций «Яндекса» на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 11:29 мск 1 сентября цена акций «Яндекса» выросла на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3624,50 руб. Объем торгов составил 976,51 млн руб.
На закрытие торгов 31 августа цена акций «Яндекса» составила 3558,50 руб., оборот торгов достиг 2,91 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Яндекса» снизилась на 15,2%.
Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформую, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.