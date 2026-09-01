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АКРА понизило кредитный рейтинг АФК «Система» до A+(RU)

Наталья Захарова

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО АФК «Система» и его облигаций до уровня A+(RU), прогноз «негативный». Об этом сообщается на сайте агентства.

АКРА снизило оценку долговой нагрузки компании – долг холдинга в течение последних нескольких лет поступательно растет. Сохранение «негативного» прогноза обусловлено временной неопределенностью относительно роста будущих поступлений от отдельных активов, а также риском устойчивого снижения их рыночной стоимости.

Тем не менее агентство высоко оценивает качество портфеля и очень высокий уровень корпоративного управления. Поддержку оценке финансового профиля оказывает очень сильная ликвидность.

Чистый убыток «Системы» по МСФО за полугодие составил 4,43 млрд руб. против 81,75 млрд руб. год к году. Выручка выросла на 6,5% до 639,54 млрд руб.

Акционерная финансовая корпорация «Система» – крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Она основана в 1993 г. и объединяет активы более чем 20 перспективных секторов экономики России. Корпорацию контролируют основатель Владимир Евтушенков и его сын Феликс, в свободном обращении около 33% акций.

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