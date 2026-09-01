«Россети» соберут заявки на два флоатера объемом не менее 30 млрд рублей

Речь идет о «зеленых» биржевых облигациях серии 001Р-21R и биржевых облигациях серии 001Р-22R. Их планируемый объем выпуска – у каждого не менее 15 млрд руб. Ежемесячный купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир по спреду – не выше 140 б. п.