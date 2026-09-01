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Главная / Инвестиции /

«Россети» соберут заявки на два флоатера объемом не менее 30 млрд рублей

Наталья Захарова

ПАО «Россети» 4 сентября соберут заявки на два выпуска трехлетних облигаций с плавающей ставкой купона общим объемом не менее 30 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Речь идет о «зеленых» биржевых облигациях серии 001Р-21R и биржевых облигациях серии 001Р-22R. Их планируемый объем выпуска – у каждого не менее 15 млрд руб. Ежемесячный купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир по спреду – не выше 140 б. п.

Организаторами указаны Газпромбанк, Альфа-банк, «Велес капитал», банк Дом.РФ, Локо-банк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 9 сентября.

24 августа ПАО «Россети» зафиксировало объем размещения семилетних «зеленых» биржевых облигаций серии 001Р-20R на уровне 21,5 млрд руб. Переменные купоны будут выплачиваться ежемесячно. Флоатер будет иметь амортизационную структуру погашения: в дату выплаты 36-го купона – 10% от номинала, 48-го купона – 15%, 60-го – 20%, 72-го – 25%, 84-го – 30%.

19 августа Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО «Россети» рейтинг на уровне ESG‑2 (AA+) со «стабильным» прогнозом.

Выручка «Россетей» за полгода составила 196,8 млрд руб., что на 12% больше год к году. Чистая прибыль вышла на 64,7 млрд руб. Разница с результатом за первое полугодие 2025 г. составила -19%. Заметно выросла статья «Прочие расходы» – в 2,7 раза до 54 млрд руб.

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