Базу расчета индекса Мосбиржи покинули акции «Ленты» и «Мосэнерго»

С 26 сентября Мосбиржа начнет расчет индексов акций во все торговые сессии, в том числе во время утренней, вечерней сессий и дополнительной сессии выходного дня. Также официальным значением индекса на закрытие торгового дня станет значение, рассчитанное по итогам основной торговой сессии; значения индексов, рассчитанных в выходные дни, будут относиться к первому следующему за выходными рабочему торговому дню.