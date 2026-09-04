Базу расчета индекса Мосбиржи покинули акции «Ленты» и «Мосэнерго»
Московская биржа сформировала новые базы расчета индексов акций, которые начнут действовать с 18 сентября. По новым правилам индекс Мосбиржи и РТС не будет учитывать акции МКПАО «Лента» и ПАО «Мосэнерго», сообщила площадка на своем сайте.
База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций «Алросы» и исключения «Ленты», ДВМП и «Евротранса». Индекс акций широкого рынка будет считаться с В2В-РТС, «Россети Северо-Запад» и «Займером» и без ПИК, «Евротранса» и «Эйч эф джи». База расчета индекса голубых фишек останется без изменений.
В индекс информационно-коммуникационных технологий войдут обыкновенные акции МТС и В2В-РТС, а также обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома». Из расчета индекса потребительского сектора исключат «Евротранс» и «Эйч эф джи», а из нефтегазового сектора – «Русснефть». В индекс инноваций включат В2В-РТС.
С 26 сентября Мосбиржа начнет расчет индексов акций во все торговые сессии, в том числе во время утренней, вечерней сессий и дополнительной сессии выходного дня. Также официальным значением индекса на закрытие торгового дня станет значение, рассчитанное по итогам основной торговой сессии; значения индексов, рассчитанных в выходные дни, будут относиться к первому следующему за выходными рабочему торговому дню.