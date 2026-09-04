«Л-старт» вышел из двух технических дефолтов

В конце августа эмитент допустил техдефолты при выплате седьмого купона облигаций серии 001Р-1 на сумму 4,46 млн руб. и 4-го купона бондов серии БО-01 на 37,4 млн руб. Причиной был назван недостаток денежных средств, который вызвали задержки их поступления от контрагентов.