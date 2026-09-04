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Главная / Инвестиции /

«Л-старт» вышел из двух технических дефолтов

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ООО «Л-старт» вышло из двух технических дефолтов, выплатив суммарно 41,86 млн руб. обязательств перед владельцами облигаций серий 001Р-1 и БО-01. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

В конце августа эмитент допустил техдефолты при выплате седьмого купона облигаций серии 001Р-1 на сумму 4,46 млн руб. и 4-го купона бондов серии БО-01 на 37,4 млн руб. Причиной был назван недостаток денежных средств, который вызвали задержки их поступления от контрагентов.

«Л-старт» разместил четырехлетний выпуск 001Р-1 объемом 175 млн руб. в феврале по ставке 28% годовых. В сентябре 2025 г. эмитент выпустил бонды серии БО-01 объемом 500 млн руб. по ставке 30% годовых.

Выручка компании за первое полугодие по РСБУ составила 1,63 млрд руб. (+68%). Себестоимость продаж выросла до 1,13 млрд руб. (+46%). Валовую прибыль «Л-старт» нарастил в 2,5 раза до 503,65 млн руб. Прибыль от продаж увеличилась в три раза – до 410,55 млн руб.

7 ноября НКР присвоило ООО «Л-старт» кредитный рейтинг B.ru со «стабильным» прогнозом. Низкая оценка бизнес-профиля обусловлена небольшими размерами компании и ее позицией на российском рынке нефтегазовых буровых установок.

ООО «Л-старт» учреждено в 2005 г. Компания разрабатывает, производит и обслуживает оборудование для нефтегазовой отрасли, основные виды продукции: мобильные буровые установки (61% выручки), высоковольтные преобразователи частоты (17%), воздуходувные агрегаты (9%), иные направления (13%).

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