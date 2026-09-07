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Российский рынок акций снижается после роста на прошедшей неделе

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 7 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,47% и составил 2242,78. Индекс РТС снизился на 0,47% и составил 815,98.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Новабев групп» – 252 руб. (+1,28%)

Банк «Санкт-Петербург» ао – 252,70 руб. (+1,21%)

ТГК-1 – 0,00 руб. (+1,13%)

ВИ.ру – 68,96 руб. (+0,93%)

«ЭсЭфАй» – 590,40 руб. (+0,20%)

В аутсайдерах торгов оказались:

ГК «Самолет» – 368,20 руб. (-3,58%)

Совкомбанк – 10,31 руб. (-2,83%)

«Русал» – 26,61 руб. (-2,55%)

«Северсталь» – 651,40 руб. (-2,46%)

ММК – 23,25 руб. (-2,31%)

Общий объем торгов составил 46,80 млрд руб.

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