Российский рынок акций снижается после роста на прошедшей неделе
По состоянию на 12:00 мск 7 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,47% и составил 2242,78. Индекс РТС снизился на 0,47% и составил 815,98.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Новабев групп» – 252 руб. (+1,28%)
Банк «Санкт-Петербург» ао – 252,70 руб. (+1,21%)
ТГК-1 – 0,00 руб. (+1,13%)
ВИ.ру – 68,96 руб. (+0,93%)
«ЭсЭфАй» – 590,40 руб. (+0,20%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ГК «Самолет» – 368,20 руб. (-3,58%)
Совкомбанк – 10,31 руб. (-2,83%)
«Русал» – 26,61 руб. (-2,55%)
«Северсталь» – 651,40 руб. (-2,46%)
ММК – 23,25 руб. (-2,31%)
Общий объем торгов составил 46,80 млрд руб.