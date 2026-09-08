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Российский рынок акций пытается расти

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 8 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,36% и составил 2 273,81. Индекс РТС вырос на 0,36% и составил 831,06.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 18,57 млрд руб

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