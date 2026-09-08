Российский рынок акций пытается расти
По состоянию на 12:00 мск 8 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,36% и составил 2 273,81. Индекс РТС вырос на 0,36% и составил 831,06.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«ЭсЭфАй» – 620,80 руб. (+4%)
«Сегежа» – 0,73 руб. (+3,25%)
«Русгидро» – 0,38 руб. (+2,18%)
«Селигдар» – 35,13 руб. (+1,24%)
«Группа Астра» – 218,55 руб. (+0,92%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 28 руб. (-3,11%)
«М.видео» – 44,40 руб. (-2,21%)
Группа «Позитив» – 996,80 руб. (-1,85%)
ГК «Самолет» – 364,60 руб. (-1,67%)
«Новатэк» – 1011,10 руб. (-1,46%)
Общий объем торгов составил 18,57 млрд руб