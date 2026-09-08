«Россети Сибирь» присоединит три дочерних общества

Выручка «Россети Сибирь» по МСФО за шесть месяцев составила 73,36 млрд руб., что на 21,6% больше год к году. Операционная прибыль выросла в 2,5 раза – до 10,49 млрд руб. Чистая прибыль составила 5,39 млрд руб. против чистого убытка в 391,31 млн в прошлом году.