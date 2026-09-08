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Главная / Инвестиции /

«Россети Сибирь» присоединит три дочерних общества

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял решение о реорганизации компании путем присоединение дочерних ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Региональные электрические сети». Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Цену выкупа обыкновенной акции «Россети Сибирь» по требованию акционеров, которые проголосуют против реорганизации либо не примут участия в голосовании, определили в размере 0,53 руб. Привилегированные акции выкупят за 0,12 руб.

Собрание акционеров запланировано на 19 ноября.

Выручка «Россети Сибирь» по МСФО за шесть месяцев составила 73,36 млрд руб., что на 21,6% больше год к году. Операционная прибыль выросла в 2,5 раза – до 10,49 млрд руб. Чистая прибыль составила 5,39 млрд руб. против чистого убытка в 391,31 млн в прошлом году.

«Россети Сибирь» – это крупная электросетевая компания, дочернее общество группы «Россети», которая осуществляет передачу и распределение электроэнергии в регионах Сибири и Дальнего Востока.

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