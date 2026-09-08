На «СПБ бирже» стали доступны облигации АО «Химмед»
На «СПБ бирже» инвесторам для заключения сделок стали доступны трехлетние облигации АО «Химмед» серии СПБ-001P-01. Об этом сообщается на сайте площадки.
Сделки будут проводится в режиме основных торгов. Номинальная стоимость составила 1000 руб., цена размещения – 100% от номинала. Купонный период выпуска составляет 30 дней со ставкой 22,5% годовых.
В «СПБ бирже» заявили, что сделки с облигациями «Химмеда» доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
Решение о регистрации выпуска биржевых облигаций серии СПБ-001P-01 и присвоении ему регистрационного номера было принято 20 августа. Программа облигаций «Химмеда» зарегистрирована 26 июня.
21 июля рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АО «Химмед» на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу «стабильный».
АО «Химмед» – один из ведущих дистрибуторов на рынке химических и лабораторных реагентов, а также лабораторного и аналитического оборудования на территории России.