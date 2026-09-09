Российский рынок акций пытается возобновить рост
По состоянию на 12:00 мск 9 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,14% и составил 2277,31. Индекс РТС вырос на 0,14% и составил 829,62.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Группа Астра» – 226,75 руб. (+3,04%)
МКБ – 9,91 руб. (+1,18%)
«Полюс» – 990,20 руб. (+0,86%)
МТС – 190,10 руб. (+0,82%)
«Юнайтед медикал груп» – 608,40 руб. (+0,81%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 26,75 руб. (-2,21%)
«Сегежа» – 0,70 руб. (-1,68%)
«Северсталь» – 648,80 руб. (-1,55%)
ММК – 22,68 руб. (-1,52%)
НЛМК – 72,90 руб. (-1,41%)
Общий объем торгов составил 18,22 млрд руб.