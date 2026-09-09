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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций пытается возобновить рост

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 9 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,14% и составил 2277,31. Индекс РТС вырос на 0,14% и составил 829,62.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 18,22 млрд руб.

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