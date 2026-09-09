ХМАО проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций 23 сентября
Ориентир ставки фиксированного купона определят позднее. Длительность купонных периодов с первого по 35-й – 30 дней, а с 36-го – 45 дней. Предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-го и 25-го купонного периода. Дюрация составит примерно 1,8 года.
Сбор заявок пройдет с 11:00 до 14:00 мск. Организаторами указаны Газпромбанк SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 сентября.
13 мая АКРА подтвердило кредитный рейтинг ХМАО-Югры на уровне ААА(RU). Прогноз изменен со «стабильного» на «развивающийся», что связано с вероятной стабилизацией ликвидности на значительно более низком уровне, чем было ранее.