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Главная / Инвестиции /

ХМАО проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций 23 сентября

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 23 сентября планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 34003 объемом до 10 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки фиксированного купона определят позднее. Длительность купонных периодов с первого по 35-й – 30 дней, а с 36-го – 45 дней. Предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-го и 25-го купонного периода. Дюрация составит примерно 1,8 года.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 14:00 мск. Организаторами указаны Газпромбанк SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 сентября.

13 мая АКРА подтвердило кредитный рейтинг ХМАО-Югры на уровне ААА(RU). Прогноз изменен со «стабильного» на «развивающийся», что связано с вероятной стабилизацией ликвидности на значительно более низком уровне, чем было ранее.

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