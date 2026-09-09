Цена акций ВТБ на Мосбирже упала на 2,3%
По состоянию на 12:30 мск 9 сентября цена акций ВТБ снизилась на 2,26% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 51,30 руб. Объем торгов составил 766,16 млн руб.
На закрытие торгов 8 сентября цена акций ВТБ составила 52,20 руб., оборот торгов достиг 1,70 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 31,6%.
Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.