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Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 12:54 мск 9 сентября цена акций «Газпрома» снизилась на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 89,18 руб. Объем торгов составил 2,71 млрд руб.

На закрытие торгов 8 сентября цена акций «Газпрома» составила 90,86 руб., оборот торгов достиг 8,07 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 33,2%.

«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.

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