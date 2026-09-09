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Главная / Инвестиции /

«Центр-резерв» допустил дефолт и кросс-дефолты по облигациям

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Самарский производитель мясной продукции ООО «Центр-резерв» допустил фактический дефолт при погашении облигаций серии БО-02 на 45 млн руб. с учетом амортизации. За ним последовали кросс-дефолты по четырем выпускам, сообщается на сайте раскрытия информации.

Причиной неисполнения обязательств указано отсутствие денежных средств на расчетном счете эмитента. Кросс-дефолты коснулись выпусков БО-03 – БО-06.

9 сентября у владельцев облигаций «Центр-резерв» предусмотрено досрочное погашение, так это это первый день, следующий за датой неисполнения обязательств.

Представитель владельцев облигаций ООО «Волста» направил эмитенту требование о досрочном погашении бондов. По истечении семи рабочих дней с даты получения требований компания планирует обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности.

27 февраля АКРА понизило кредитный рейтинг ООО «Центр-резерв» до уровня С(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Агентство также сняло статус «под наблюдением».

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