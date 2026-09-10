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Главная / Инвестиции /

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 85 рублей

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Внебиржевой курс доллара на Forex снизился до 83,5 руб. впервые с 26 августа.

По состоянию на 12:15 мск доллар торгуется по 84,08 руб. Разница с ценой закрытия составляет -1,17%. Минимальное значение за день – 93,47 руб.

Официальный курс доллара от Банка России на 10 сентября составляет 85,46 руб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится сразу после американских выборов в ноябре. Он также заявил, что США сейчас не стремятся к переговорам с Ираном, хотя допустил возможность их проведения в будущем. Трамп заявил, что ядерный вопрос на 99,9% будет частью потенциальной сделки, однако на обсуждение могут быть вынесены и другие темы.

Парламентские выборы в США пройдут 3 ноября. Будет полностью переизбираться палата представителей и треть сената.

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