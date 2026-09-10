Внебиржевой курс доллара опустился ниже 85 рублей
Внебиржевой курс доллара на Forex снизился до 83,5 руб. впервые с 26 августа.
По состоянию на 12:15 мск доллар торгуется по 84,08 руб. Разница с ценой закрытия составляет -1,17%. Минимальное значение за день – 93,47 руб.
Официальный курс доллара от Банка России на 10 сентября составляет 85,46 руб.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится сразу после американских выборов в ноябре. Он также заявил, что США сейчас не стремятся к переговорам с Ираном, хотя допустил возможность их проведения в будущем. Трамп заявил, что ядерный вопрос на 99,9% будет частью потенциальной сделки, однако на обсуждение могут быть вынесены и другие темы.
Парламентские выборы в США пройдут 3 ноября. Будет полностью переизбираться палата представителей и треть сената.