«Кириллица» и «Оил ресурс» допустили фактические дефолты по облигациям
«Кириллица» должна инвесторам 4,1 млн за 36-й купонный период и 300 млн за погашение облигации. Средства должны были поступить до 24 августа.
«Оил ресурс» должен был выплатить до 25 августа 89,5 млн руб. за 10-й купон облигаций серии 001Р-03, а также 67,8 млн руб. за 20-й купон облигаций серии 001Р-01. Технический дефолт компания допустила при выплате 13-го купона по выпуску 001Р-02. Из-за отсутствия денежных средств на расчетном счете «Оил ресурс» задолжал еще 69 млн руб.
6 июня Национальное рейтинговое агентство (НРА) отозвало кредитный рейтинг «Кириллица» и прогноз по нему. Статус «под наблюдением» был снят. Решение связано с невозможностью применения отдельных аналитических корректировок в рамках используемой методологии рейтинговой оценки.
АО «Кириллица» – головная организация российской диверсифицированной группы компаний, специализирующейся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В группу входит также поставщик зерна ООО «Землица».