«Кириллица» и «Оил ресурс» допустили фактические дефолты по облигациям

«Оил ресурс» должен был выплатить до 25 августа 89,5 млн руб. за 10-й купон облигаций серии 001Р-03, а также 67,8 млн руб. за 20-й купон облигаций серии 001Р-01. Технический дефолт компания допустила при выплате 13-го купона по выпуску 001Р-02. Из-за отсутствия денежных средств на расчетном счете «Оил ресурс» задолжал еще 69 млн руб.