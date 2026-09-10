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«Кириллица» и «Оил ресурс» допустили фактические дефолты по облигациям

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

АО «Кириллица» допустило фактический дефолт при выплате последнего купона и погашении облигаций серии БО-03. Дочерняя компания ООО «Оил ресурс» допустило два фактических дефолта и один технический. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Кириллица» должна инвесторам 4,1 млн за 36-й купонный период и 300 млн за погашение облигации. Средства должны были поступить до 24 августа.

«Оил ресурс» должен был выплатить до 25 августа 89,5 млн руб. за 10-й купон облигаций серии 001Р-03, а также 67,8 млн руб. за 20-й купон облигаций серии 001Р-01. Технический дефолт компания допустила при выплате 13-го купона по выпуску 001Р-02. Из-за отсутствия денежных средств на расчетном счете «Оил ресурс» задолжал еще 69 млн руб.

6 июня Национальное рейтинговое агентство (НРА) отозвало кредитный рейтинг «Кириллица» и прогноз по нему. Статус «под наблюдением» был снят. Решение связано с невозможностью применения отдельных аналитических корректировок в рамках используемой методологии рейтинговой оценки.

АО «Кириллица» – головная организация российской диверсифицированной группы компаний, специализирующейся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В группу входит также поставщик зерна ООО «Землица».

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