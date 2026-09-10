НАУФОР станет саморегулируемой организацией для рынка ЦФА

Банк России дает два понятия – операторы информационной системы и операторы обмена. Первые допускают пользователей к информационной системе, взаимодействует с органами власти по вопросам предоставления информации и исполнения решений судов. Помимо этого ОИС обеспечивает совершение сделок с ЦФА и проведение расчетов по таким сделкам с использованием номинального счета. Вторые обеспечивают заключение сделок с ЦФА: купля-продажа, обмен и др.