НАУФОР станет саморегулируемой организацией для рынка ЦФА
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России документы на получение статуса саморегулируемой организации (СРО) для операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
В ассоциации напомнили, что закон предусматривает обязательное членство в СРО цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют. В ближайшее время НАУФОР планирует подать документы для получения этих статусов.
На сайте ЦБ указано, что ОИС, в которых выпускаются ЦФА, обязаны вступать в саморегулируемые организации на финансовом рынке в течение 90 дней после внесения сведений в реестр Банка России.
Банк России дает два понятия – операторы информационной системы и операторы обмена. Первые допускают пользователей к информационной системе, взаимодействует с органами власти по вопросам предоставления информации и исполнения решений судов. Помимо этого ОИС обеспечивает совершение сделок с ЦФА и проведение расчетов по таким сделкам с использованием номинального счета. Вторые обеспечивают заключение сделок с ЦФА: купля-продажа, обмен и др.