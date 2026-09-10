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Главная / Инвестиции /

НАУФОР станет саморегулируемой организацией для рынка ЦФА

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России документы на получение статуса саморегулируемой организации (СРО) для операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

В ассоциации напомнили, что закон предусматривает обязательное членство в СРО цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют. В ближайшее время НАУФОР планирует подать документы для получения этих статусов.

На сайте ЦБ указано, что ОИС, в которых выпускаются ЦФА, обязаны вступать в саморегулируемые организации на финансовом рынке в течение 90 дней после внесения сведений в реестр Банка России.

Банк России дает два понятия – операторы информационной системы и операторы обмена. Первые допускают пользователей к информационной системе, взаимодействует с органами власти по вопросам предоставления информации и исполнения решений судов. Помимо этого ОИС обеспечивает совершение сделок с ЦФА и проведение расчетов по таким сделкам с использованием номинального счета. Вторые обеспечивают заключение сделок с ЦФА: купля-продажа, обмен и др.

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