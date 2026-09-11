Цена акций «Яндекса» на Мосбирже упала на 2,2%
По состоянию на 15:16 мск 11 сентября цена акций «Яндекса» снизилась на 2,17% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3764,50 руб. Объем торгов составил 1,68 млрд руб.
На закрытие торгов 10 сентября цена акций «Яндекса» составила 3818 руб., оборот торгов достиг 2,23 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Яндекса» снизилась на 12,6%.
Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформую, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.