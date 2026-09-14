Мосбиржа включит коммерческие облигации в режим внебиржевых торгов

На Мосбирже отметили, что в этом году объем выпускаемых коммерческих облигаций увеличился на 21% год к году. За восемь месяцев 2026 г. НРД зарегистрировал шесть программ объемом размещения 757 млрд руб. для 14 эмитентов, в том числе 31 выпуск на 178 млрд руб.