Мосбиржа включит коммерческие облигации в режим внебиржевых торгов
Московская биржа с 14 сентября предоставит возможность включать коммерческие облигации в режим внебиржевых торгов с центральным контрагентом (ОТС с ЦК). В единой торговой инфраструктуре станет доступно первичное размещение коммерческих облигаций и вторичные торги ими, сообщила торговая площадка.
Такая возможность будет доступна только квалифицированным инвесторам. Регистрацию коммерческих облигаций осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД).
«За счет участия центрального контрагента будет повышена защищенность исполнения, а значит, предсказуемость сделок. После включения в ОТС с ЦК коммерческие облигации станут частью рыночной среды, что расширит круг потенциальных участников, повысит эффективность формирования позиций и выхода на сделку. С запуском первичного размещения мы выстраиваем прямой канал дистрибуции через брокеров с помощью биржевой инфраструктуры», – заявил управляющий директор фондового рынка торговой площадки Владимир Овчаров.
На Мосбирже отметили, что в этом году объем выпускаемых коммерческих облигаций увеличился на 21% год к году. За восемь месяцев 2026 г. НРД зарегистрировал шесть программ объемом размещения 757 млрд руб. для 14 эмитентов, в том числе 31 выпуск на 178 млрд руб.
Ранее старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что торговая площадка планирует убрать релизные перерывы, проходящие раз в пять недель по выходным. Он отметил, что Мосбиржа пока не будет ничего менять относительно основной сессии – рынку нужно привыкнуть к текущему расписанию.