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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций корректируется после бурного роста накануне

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 15 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,88% и составил 2340,23. Индекс РТС снизился на 0,88% и составил 874,15.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 28,18 млрд руб.

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