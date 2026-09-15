Российский рынок акций корректируется после бурного роста накануне
По состоянию на 12:00 мск 15 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,88% и составил 2340,23. Индекс РТС снизился на 0,88% и составил 874,15.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«ЭЛ5-Энерго» – 0,37 руб. (+3,37%)
«Циан» – 665,20 руб. (+2,15%)
«Мечел» АП – 39,55 руб. (+1,80%)
Группа ЛСР – 531,40 руб. (+1,76%)
Группа «Позитив» – 1041,40 руб. (+1,58%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 28,18 млрд руб.