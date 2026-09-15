«Хромос инжиниринг» выкупит выпуск облигаций по оферте
Владельцы бондов ООО «Хромос инжиниринг» серии БО-01 предъявили в ходе сбора заявок в рамках оферты 356 590 облигаций. Их количество составляет 71,3% выпуска, говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Решение погасить именно этот выпуск принято, так как серия БО-01 – самая объемная и дорогостоящая. Компания хотела досрочно погасить облигации, но в структуре выпуска не был предусмотрен call-опцион, только безотзывная оферта.
На текущий момент эмитент установил процентную ставку в размере 10% годовых на 31-й и 32-й купонные периоды. Облигации будут выкуплены по полной стоимости. Исполнение оферты по займу пройдет 23 сентября. Агентом по приобретению указана инвестиционная компания «Юнисервис капитал».
7 сентября «Хромос инжиниринг» сообщал, что в обращении останутся два выпуска – серий БО-02 и БО-04. В компании не стали исключать, что эмитент еще вернется на биржу в более благоприятный для заимствований период.
«Хромос инжиниринг» в первом полугодии увеличил выручку на 21,4% до 936 млн руб., чистая прибыль при этом сократилась на 26,5% и составила 100,3 млн руб. Снижение прибыли компания связала с ростом стоимости обслуживания долгового портфеля.
19 февраля «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу – «стабильный».