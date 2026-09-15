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Главная / Инвестиции /

Биткойн в моменте подешевел до $75 686

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Цена биткойна в моменте снизилась до отметки в $75 686,98, свидетельствуют данные онлайн-сервиса обмена цифровых валют Kraken.

По состоянию на 18:11 мск криптовалюта торгуется по $75 894. За последние сутки биткойн подешевел на 3,18%. Объем торгов составляет $34,1 млрд.

Он начал дешеветь после скачка цены в конце августа, когда за неделю биткойн прибавил более $15 000. Исторический максимум цены биткойна составил $126 080. Криптовалюта достигла рекорда 6 октября 2025 г.

Волатильность биткойна держится перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. Reuters пишет, что, по прогнозам большинства экономистов, ФРС повысит процентную ставку на четверть процентного пункта до 3,75%–4,00% на своем заседании 15–16 сентября, что станет первым повышением с июля 2023 г. Почти 53% аналитиков ожидают как минимум еще одного повышения процентной ставки к концу марта. Больше нет единого мнения о снижении ставок в 2027 г.

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