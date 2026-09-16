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МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027–2028 годы

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров МТС решил направлять акционерам до 20% годового показателя OIBDA, первая выплата может состояться в январе 2027 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

На дивиденды МТС планирует направлять 70% общей суммы возврата средств акционерам, то есть до 14% OIBDA. Еще 30% компания намерена использовать для выкупа собственных акций. Минимальный целевой объем возврата средств акционерам составит 70 млрд руб. в год.

Дивиденды планируется выплачивать не реже трех раз в год. Всего в 2027–2028 гг. МТС рассчитывает провести шесть выплат по итогам девяти и шести месяцев, а также годовых результатов с учетом I квартала следующего года.

Выкуп акций будет проводиться на основании отдельных решений совета директоров. До этого МТС придерживались политики фиксированного дивиденда, а теперь размер выплат будет зависеть от результатов бизнеса. По словам генерального директор МТС Инессы Галактионовой, за последние три года OIBDA компании росла в среднем на 9,3% в год, а последние пять кварталов темпы роста были двузначными.

23 июня акционеры МТС на общем собрании утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 35 руб. на одну акцию. Общий объем выплат составил 69,94 млрд руб. Дивидендная доходность достигла 16%.

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