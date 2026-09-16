МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027–2028 годы

Выкуп акций будет проводиться на основании отдельных решений совета директоров. До этого МТС придерживались политики фиксированного дивиденда, а теперь размер выплат будет зависеть от результатов бизнеса. По словам генерального директор МТС Инессы Галактионовой, за последние три года OIBDA компании росла в среднем на 9,3% в год, а последние пять кварталов темпы роста были двузначными.