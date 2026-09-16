Совет директоров Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров Альфа-банка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 342,41 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
На выплаты предложили направил 20,4 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой отсечки рекомендовано установить 13 октября.
Альфа-банк уже выплачивал дивиденды по результатам 2025 г. Соответствующее решение приняло общее собрание акционеров банка 30 июня. Тогда выплаты составили 547,6 руб. на акцию, а всего на дивиденды было направлено 32,6 млрд руб.
Прибыль Альфа-банка по итогам первого полугодия по МСФО составила 186,9 млрд руб., что на 57% больше результата за аналогичный период прошлого года. Операционные доходы выросли почти в два раза – до 415,7 млрд руб. Чистые процентные доходы также увеличились до 413,1 млрд руб. (+35%).