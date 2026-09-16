Совет директоров Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды

Прибыль Альфа-банка по итогам первого полугодия по МСФО составила 186,9 млрд руб., что на 57% больше результата за аналогичный период прошлого года. Операционные доходы выросли почти в два раза – до 415,7 млрд руб. Чистые процентные доходы также увеличились до 413,1 млрд руб. (+35%).