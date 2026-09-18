«Ландскейп констракшн хаб» вышел из фактического дефолта
ООО «Ландскейп констракшн хаб» (ЛКХ) в полном объеме выплатило 19-й купон облигаций серии БО-02 и вышло из первого фактического дефолта. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Компания выплатила 1,274 млн руб. Размер выплаченных доходов составил 25,48 руб. После устранения дефолта у владельцев облигаций прекращается право требовать от эмитента досрочного погашения выпуска.
ЛКХ сообщала, что дефолт произошел из-за отсутствия у эмитента денежных средств в необходимом объеме на дату исполнения обязательства, на 28 августа, в связи с задержкой поступления платежей от покупателей.
8 сентября стало известно, что ЛКХ не выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 20-й купонный период в размере 1,274 млн руб. Причина та же – отсутствие средств на дату платежа из-за несвоевременного поступления денег от клиентов.
ООО «Ландскейп констракшн хаб» – российская компания, учрежденная в 2020 г., специализирующаяся на ландшафтном дизайне и озеленении премиальных объектов для крупных девелоперов.