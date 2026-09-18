«Ландскейп констракшн хаб» вышел из фактического дефолта

8 сентября стало известно, что ЛКХ не выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 20-й купонный период в размере 1,274 млн руб. Причина та же – отсутствие средств на дату платежа из-за несвоевременного поступления денег от клиентов.