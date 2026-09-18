АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Дом.РФ» на уровне АА+(RU)

За полгода «Банк дом.РФ» по МСФО увеличил чистую прибыль на 86% до 53,3 млрд руб. на фоне роста чистых процентных доходов на 52% до 88,5 млрд руб. и комиссионных доходов на 63% до 9,1 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность собственных средств (ROE) выросла на 3,6 п. п. до 23,6%. Чистая процентная маржа (NIM) достигла 4,3% (+0,3 п. п.).