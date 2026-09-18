Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,562-0,1%VEON-RX66,3+0,45%KAZT350,6-0,79%IMOEX2 267,78+0,84%RTSI845,35+0,84%RGBI112,65+0,18%RGBITR769,41+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Дом.РФ» на уровне АА+(RU)

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО «Банк дом.РФ» на уровне АА+(RU) со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Такой рейтинг обусловлен умеренно сильным бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, удовлетворительным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности. Хотя деятельность банка является узкоспециализированной в силу специфики его бизнеса, уровень диверсификации операционного дохода остается достаточно высоким, отметили специалисты АКРА.

В агентстве также отметили, что при анализе учитывали высокую вероятность поддержки банка со стороны его акционера – АО «Дом.РФ».

За полгода «Банк дом.РФ» по МСФО увеличил чистую прибыль на 86% до 53,3 млрд руб. на фоне роста чистых процентных доходов на 52% до 88,5 млрд руб. и комиссионных доходов на 63% до 9,1 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность собственных средств (ROE) выросла на 3,6 п. п. до 23,6%. Чистая процентная маржа (NIM) достигла 4,3% (+0,3 п. п.).

Дом.РФ – единый институт развития в жилищной сфере, созданный для повышения доступности жилья, развития городов и поддержки государственной жилищной политики. Компания работает сразу на нескольких направлениях: ипотечное и проектное финансирование, секьюритизация, вовлечение в оборот федеральных земель, развитие арендного жилья и рынков ипотечных и инфраструктурных облигаций.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь