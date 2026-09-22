Индекс Мосбиржи вырос почти на 1% после начала основной сессии

По состоянию на 10:14 мск индекс Мосбиржи составляет 2271,79 п., что на 0,61% больше значения закрытия предыдущего торгового дня. Его максимальное значение за день – 2275 п. Индекс РТС равен 851,06 п. Показатель вырос на 0,61%.