Индекс Мосбиржи вырос почти на 1% после начала основной сессии
Индекс Мосбиржи после начала основной сессии торгов вырос на 0,75%. Его валютный аналог индекс РТС на максимуме также увеличился на 0,75%.
По состоянию на 10:14 мск индекс Мосбиржи составляет 2271,79 п., что на 0,61% больше значения закрытия предыдущего торгового дня. Его максимальное значение за день – 2275 п. Индекс РТС равен 851,06 п. Показатель вырос на 0,61%.
Официальный курс доллара от Банка России на 22 сентября составляет 84,1 руб., евро – 96,37 руб., юань – 12,54 руб.