Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,489-0,05%VEON-RX68,7+2,54%YAKG34,9+0,87%IMOEX2 290,01+1,42%RTSI857,84+1,42%RGBI112,68+0,01%RGBITR770,55+0,04%
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи вырос почти на 1% после начала основной сессии

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи после начала основной сессии торгов вырос на 0,75%. Его валютный аналог индекс РТС на максимуме также увеличился на 0,75%.

По состоянию на 10:14 мск индекс Мосбиржи составляет 2271,79 п., что на 0,61% больше значения закрытия предыдущего торгового дня. Его максимальное значение за день – 2275 п. Индекс РТС равен 851,06 п. Показатель вырос на 0,61%.

Лидерами роста в начале торгов стали акции ВТБ (+2,01%), «Русагро» (+1,18%), Дом.РФ (1,11%), «Система» (1,08%), ММК (+0,94%). Больше всего снизились в цене бумаги «Совкомфлота» (-0,26%), МКБ (-0,09%) и «Газпрома» (-0,01%).

Официальный курс доллара от Банка России на 22 сентября составляет 84,1 руб., евро – 96,37 руб., юань – 12,54 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её