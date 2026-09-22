Цена нефти Brent опустилась ниже $98 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже $98. Падение составило почти 3%, следует из данных торгов биржи ICE Futures.
По состоянию на 13:56 мск ноябрьские фьючерсы на Brent торгуются по $97,62 за барр. Цена снизилась на 2,72% в сравнении с закрытие предыдущего дня. Минимальное значение составляет $97,44 за барр.
Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Саудовская Аравия возобновила работу своего Восточно-Западного трубопровода и может возобновить экспорт из порта Янбу на Красном море позже.
Кроме того, стало известно, что Иран может вновь открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду иранских портов.
Иранский чиновник заявил, что детали соглашения о прекращении боевых действий с США могут быть обсуждены в Нью-Йорке через посредников на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже будет в Нью-Йорке, однако их встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоится.