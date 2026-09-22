Цена нефти Brent опустилась ниже $98 за баррель

Иранский чиновник заявил, что детали соглашения о прекращении боевых действий с США могут быть обсуждены в Нью-Йорке через посредников на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже будет в Нью-Йорке, однако их встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоится.