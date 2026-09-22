РЖД установили ставки по двум флоатерам на уровне 15,67% и 15,61% годовых

Выпуск 001P-49R был размещен в ноябре 2025 г. Его срок обращения составляет 1023 дня. Купон по нему определяется как среднее значение RUONIA и спред 170 б. п. Общий размер купонного дохода подлежащих выплате по этим облигациям составляет 596,7 млн руб.