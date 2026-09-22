РЖД установили ставки по двум флоатерам на уровне 15,67% и 15,61% годовых
ОАО «РЖД» установило ставку 12-го купона флоатера серии 001P-48R на уровне 15,67% годовых. Держателям этих бондов будет выплачено 13,31 руб. на бумагу. Ставку девятого купона серии 001P-49R компания установила 15,61% годовых – 13,26 руб. Об этом говорится на ленте раскрытия информации.
РЖД разместили выпуск 001P-48R в октябре 2025 г. по ставке 18,53% годовых. Срок обращения серии составляет 1147 дней. Ставка купона привязана к среднему значению RUONIA со спредом в размере 175 б. п. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям составляет 266,2 млн руб.
Выпуск 001P-49R был размещен в ноябре 2025 г. Его срок обращения составляет 1023 дня. Купон по нему определяется как среднее значение RUONIA и спред 170 б. п. Общий размер купонного дохода подлежащих выплате по этим облигациям составляет 596,7 млн руб.
Ставка RUONIA 21 сентября была установлена Банком России на уровне 14,09%.
23 июня АКРА подтвердило кредитный рейтинг ОАО «РЖД» и облигаций компании на уровне AAA(RU) со «стабильным» прогнозом. Такой рейтинг обусловлен очень высокой оценкой степени поддержки со стороны государства при средней оценке зависимости от однородных факторов риска.